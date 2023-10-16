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معلومات للـLBCI: الاشتباه بمحاولة تسلل باتجاه فلسطين المحتلة قوبلت بقصف اسرائيلي في محيط الرميش وبتمشيط للمنطقة الحدودية

Lebanon 24
16-10-2023 | 11:30
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