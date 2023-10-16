وزيرة الخارجية الفرنسية من قصر الصنوبر: توجّهت إلى تل أبيب والقاهرة وبيروت لأن الوضع مقلق وخطر وأناشد من بيروت تحمّل المسؤولية والسيطرة على الوضع

Lebanon 24