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الناطق باسم "حركة الجهاد" لـ"الجزيرة": إسرائيل تستدعي خطاب الضحية لسحق قطاع غزة وهي تخطط لذلك منذ أمد بعيد

Lebanon 24
16-10-2023 | 12:38
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