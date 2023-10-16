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عاهل الأردن: يجب العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين (الشرق)

Lebanon 24
16-10-2023 | 12:55
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