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ر البنتاغون: وزارة الدفاع الأميركية لم تحدد سقفا زمنيا لبقاء حاملة الطائرات في شرق المتوسط (الحرة)

Lebanon 24
16-10-2023 | 13:22
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