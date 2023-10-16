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"إرنا" عن وزير الخارجية الإيراني: إذا لم ندافع عن غزة اليوم فسنضطر غدا للتعامل مع القنابل الفسفورية الإسرائيلية بمستشفياتنا

Lebanon 24
16-10-2023 | 16:05
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