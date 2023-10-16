الخارجية الإسبانية: نرفض الأكاذيب الواردة في بيان السفارة الإسرائيلية بشأن بعض أعضاء الحكومة ويمكن لأي زعيم سياسي التعبير عن رأيه بحرية (الجزيرة)

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