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وزير الدفاع الأميركي يؤكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بتقديم المساعدة الأمنية لتل أبيب

Lebanon 24
16-10-2023 | 18:40
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