Advertisement

أخبار عاجلة

المندوب الفلسطيني: مجلس الأمن يبرّر القتل ويلقي باللوم على الضحية وعليه التوقف عن ذلك

Lebanon 24
16-10-2023 | 20:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي: واشنطن تروج الأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين دون إيجاد حل
lebanon 24
17/10/2023 06:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس الإرهابية
lebanon 24
17/10/2023 06:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني في مجلس الأمن: ندعو لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين
lebanon 24
17/10/2023 06:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية: لن نسمح لمجلس الأمن بلوم إسرائيل بدلاً من حماس
lebanon 24
17/10/2023 06:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:35 | 2023-10-16
23:14 | 2023-10-16
21:02 | 2023-10-16
20:55 | 2023-10-16
20:54 | 2023-10-16
20:53 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24