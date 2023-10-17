Advertisement

أخبار عاجلة

اليابان تعلن تقديم حزمة مساعدات بـ10 مليون دولار للمدنيين في غزة

Lebanon 24
17-10-2023 | 00:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: نعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار (الجزيرة)
lebanon 24
17/10/2023 09:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "مساعدات للقاهرة حجمها 235 مليون دولار"... تفاصيل لائحة اتهام السيناتور الأميركي
lebanon 24
17/10/2023 09:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: واشنطن ستخصص 11 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسكان كاراباخ (الجزيرة)
lebanon 24
17/10/2023 09:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مساعدات إنسانية بقيمة 116 مليون دولار لدعم اللاجئين الروهينغيا
lebanon 24
17/10/2023 09:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:58 | 2023-10-17
01:50 | 2023-10-17
01:47 | 2023-10-17
01:39 | 2023-10-17
01:38 | 2023-10-17
01:35 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24