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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية في الضفة... والحصيلة ترتفع لـ61

Lebanon 24
17-10-2023 | 02:08
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