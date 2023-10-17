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إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية تستهدف المستشفى الكويتي في رفح

Lebanon 24
17-10-2023 | 02:30
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"العربية" نقلاً عن إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا قرب المستشفى الكويتي في رفح
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