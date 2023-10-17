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الجيش الإسرائيلي: قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو المطلة والجيش يتأهب للرد (الجزيرة)
Lebanon 24
17-10-2023
|
03:19
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