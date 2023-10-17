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"لبنان 24": قصف إسرائيلي يستهدف الطريق بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوبًا

Lebanon 24
17-10-2023 | 03:23
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