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العاهل الأردني: تهجير سكان غزة خط أحمر بالنسبة للأردن ولمصر (العربية)

Lebanon 24
17-10-2023 | 03:26
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