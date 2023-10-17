Advertisement

أخبار عاجلة

3 مصابين في صفوف القوات الإسرائيلية بعد استهداف المطلة (العربية)

Lebanon 24
17-10-2023 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية أخلت مستوطنة المطلة بشكل شبه كامل (الحدث)
lebanon 24
17/10/2023 13:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين في رام الله (العربية)
lebanon 24
17/10/2023 13:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تجري أعمال تمشيط عند مستوطنة شلومي خشية أعمال تسلل (العربية)
lebanon 24
17/10/2023 13:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قتلى وإصابات خطيرة جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمركبة إسعاف شمال غزة
lebanon 24
17/10/2023 13:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:15 | 2023-10-17
05:57 | 2023-10-17
05:53 | 2023-10-17
05:40 | 2023-10-17
05:38 | 2023-10-17
05:32 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24