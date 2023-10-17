Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الإسرائيلية أخلت مستوطنة المطلة بشكل شبه كامل (الحدث)

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تطالب سكان مستوطنة سديروت بالبقاء داخل منازلهم خوفا من تسلل مقاتلين فلسطينيين (الحدث)
lebanon 24
17/10/2023 13:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
3 مصابين في صفوف القوات الإسرائيلية بعد استهداف المطلة (العربية)
lebanon 24
17/10/2023 13:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية: سنكون موحدين حتى النصر الذي يعني سحق حركة حماس بشكل كامل
lebanon 24
17/10/2023 13:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط عدد من القذائف في مستوطنة المطلة على حدود لبنان (الحدث)
lebanon 24
17/10/2023 13:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:15 | 2023-10-17
05:57 | 2023-10-17
05:53 | 2023-10-17
05:40 | 2023-10-17
05:38 | 2023-10-17
05:32 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24