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حدة القصف الاسرائيلي خفت على تلة الحمامص وكفركلا وسهل الخيام في ظل تحليق مكثف لطيران التجسس الاسرائيلي من نوع "ام كا" بسماء المنطقة

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:23
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