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الجيش الإسرائيلي: سنطلق النار على أي شخص يقترب من الحدود في الجبهة الشمالية (العربية)

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:36
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