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حماس: نعبر عن بالغ استهجاننا لمواقف الدول التي صوتت في مجلس الأمن ضد قرار فتح ممرات إنسانية لقطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:57
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