بو صعب للـ"أم تي في": طلبت من برّي أن يكون هناك جلسة مخصصة لمناقشة ما يحصل في غزّة والمجتمع الدولي يتفرّج وإذا استمرّت الأمور على هذا الحال لا أعتقد أن المنطقة ولبنان سيبقيان في منأى عنها

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