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برّي: أمام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الاسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 05:22
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