الرئيس ميقاتي خلال استقباله وزير الخارجية التركية: نُؤكّد أنّ الاولوية الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الاسرائيلية الدائرة في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان

Lebanon 24