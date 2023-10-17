وزير الخارجية التركية خلال لقائه ميقاتي: نتواصل مع الاسرائيليين لحضهم على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الى قطاع غزة والعمل على ايجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين

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