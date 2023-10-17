Advertisement

أخبار عاجلة

الإعلان عن بلدة سديروت الإسرائيلية قرب غزة منطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها بالكامل بدءا من اليوم

Lebanon 24
17-10-2023 | 08:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يعلن منطقة "المطلة" منطقة عسكرية مغلقة (الجزيرة)
lebanon 24
17/10/2023 18:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يستهدف موقع "الراهب" بصواريخ موجهة.. وإسرائيل تُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة (فيديو)
lebanon 24
17/10/2023 18:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ستنهي إخلاء سديروت بالكامل اليوم (العربية)
lebanon 24
17/10/2023 18:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي إلى إسرائيل للقاء القيادة العسكرية الإسرائيلية
lebanon 24
17/10/2023 18:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2023-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:15 | 2023-10-17
11:14 | 2023-10-17
11:13 | 2023-10-17
11:08 | 2023-10-17
11:05 | 2023-10-17
10:56 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24