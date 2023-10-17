ميقاتي ترأس الاجتماع السابع لـ"هيئة ادارة الكوارث والازمات": مروحة الاتصالات التي أجريناها أظهرت حرصا على استقرار لبنان وابعاده عن النيران المشتعلة من حوله

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