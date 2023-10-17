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ميقاتي: نواصل اتصالاتنا لاعادة الاستقرار الى الجنوب والاولوية هي ضرورة ان يكون الموقف اللبناني موحّدا تجاه القضية الفلسطينية وهذا ما لمسناه

Lebanon 24
17-10-2023 | 10:05
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ميقاتي: مروحة الاتصالات التي أجريناها أظهرت حرصا على استقرار لبنان.. ونواصل اتصالاتنا لاعادة الاستقرار الى الجنوب
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17/10/2023 18:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ما يحصلُ في عين الحلوة لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين
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17/10/2023 18:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إنَّ التضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين ويطالب باتخاذ كل الإجراءات لعودة النازحين السوريين
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17/10/2023 18:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 1701 يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل،وضرورة على الاستقرار الامني
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17/10/2023 18:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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