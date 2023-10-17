Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نحن نتحمل المسؤولية في هذا الظرف للابقاء على عجلة الدولة ومؤسساتها قائمة وسنستمر في هذه المسؤولية ولن نتأثر بالتجني والحملات

Lebanon 24
17-10-2023 | 10:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: إن المعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض بل بالتروي والعمل الدؤوب وتحمّل المسؤولية بين كل الوزارات والادارات والاجهزة كما يحصل الآن
lebanon 24
17/10/2023 18:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحمل السلطات الليبية القائمة حاليا المسؤولية اذا ما استمرت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني وحجب المعطيات التي تفيد التحقيق العدلي
lebanon 24
17/10/2023 18:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: التدقيق الجنائي ظهّر الحقيقة وبالتضليل يحملون جزءا من المسؤولية لموضوع الكهرباء علما ان السبب هو سياسة الدعم التي اعتمدتها الدولة عكس ارادتنا
lebanon 24
17/10/2023 18:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة: زرت الرئيس ميقاتي وقلت له أعلم ان المسؤولية كبيرة ولا تُحمَل الا جماعيًا وطلبت منه ان يدعو كل مسؤول صاحب قرار الى اجتماع وان يطلب ابراز تقارير كاملة عن المصارف ومصرف لبنان وان تتحدّد الالتزامات او الخسائر
lebanon 24
17/10/2023 18:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2023-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:16 | 2023-10-17
11:15 | 2023-10-17
11:14 | 2023-10-17
11:13 | 2023-10-17
11:08 | 2023-10-17
11:05 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24