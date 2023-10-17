رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني اولاف شولتس: الجميع الآن يرى "حماس" على حقيقتها والمعركة الحالية ليست معركة إسرائيل وحدها

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