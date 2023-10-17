Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: نحن ندعو الفلسطينيين للتوجه لجنوبي غزة من أجل أمنهم وحماس تمنعهم بالقوة من ذلك

Lebanon 24
17-10-2023 | 11:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الاسرائيلية تمنع بالقوة أعدادا من الفلسطينيين من التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة (الجزيرة)
lebanon 24
18/10/2023 00:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه نظيره الإيراني: متضامنون مع اخواننا الفلسطينيين وندعو إلى فك الحصار وايصال المساعدات إلى قطاع غزة
lebanon 24
18/10/2023 00:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ندعو لفرض عقوبات على أي دولة تسمح لحماس بالعمل في أراضيها
lebanon 24
18/10/2023 00:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية: ندعو لتوقف دائرة العنف فورا ونحذر من عواقب وخيمة لاستمرار الصراع وانسداد الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيفاقم العنف
lebanon 24
18/10/2023 00:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:56 | 2023-10-17
17:54 | 2023-10-17
17:51 | 2023-10-17
17:51 | 2023-10-17
17:50 | 2023-10-17
17:49 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24