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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-10-2023 | 12:32
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