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تحليقٌ لطيران إسرائيليّ على علو منخفض فوق مناطق القطاع الشرقي من جنوب لبنان

Lebanon 24
17-10-2023 | 14:07
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