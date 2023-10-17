Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول فلسطيني: عباس غادر الأردن إلى رام الله بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة (العربية)

Lebanon 24
17-10-2023 | 14:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تحليلاتنا تشير إلى أن تنظيم الجهاد مسؤول عن عملية إطلاق فاشلة للصواريخ أصابت المستشفى
lebanon 24
18/10/2023 00:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نيران القنابل الأميركية - الإسرائيلية التي ألقيت الليلة على الجرحى الفلسطينيين في مستشفى المعمداني سوف تبتلع الصهاينة قريبًا
lebanon 24
18/10/2023 00:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يتهم الفصائل الفلسطينية بالمسؤولية عن مهاجمة المستشفى في غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
18/10/2023 00:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق.. الجيش الإسرائيلي يتهم منظمة فلسطينية بـ"مجزرة مستشفى غزة"!
lebanon 24
18/10/2023 00:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:38 | 2023-10-17
17:37 | 2023-10-17
17:36 | 2023-10-17
17:35 | 2023-10-17
17:33 | 2023-10-17
17:32 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24