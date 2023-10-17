Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة جريمة شنيعة

Lebanon 24
17-10-2023 | 15:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير عام الوزارة الصحة في غزة: سنضطر لعمل مقبرة جماعية جديدة لدفن جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني (الجزيرة)
lebanon 24
18/10/2023 00:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: مجزرة الاحتلال ضد الفلسطينيين النازحين تحت القصف الإسرائيلي جريمة نكراء لن تزيد شعبنا إلا تمسكا بأرضه
lebanon 24
18/10/2023 00:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي: نعرب عن رفضنا القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
lebanon 24
18/10/2023 00:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندعو للوقف الفوري للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
lebanon 24
18/10/2023 00:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:48 | 2023-10-17
17:38 | 2023-10-17
17:37 | 2023-10-17
17:36 | 2023-10-17
17:35 | 2023-10-17
17:33 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24