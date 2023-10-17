نتنياهو: فليعلم كل العالم أن المسلحين البربريين في قطاع غزة هم من هاجموا المستشفى بالقطاع وليس الجيش الإسرائيلي لأن من قتل أبناءنا يقتل أبناءه أيضاً

Lebanon 24