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أخبار عاجلة
وزير الخارجية المصري لـCNN: إصابة 4 عمال مصريين بقصف إسرائيلي للجانب الفلسطيني برفح
Lebanon 24
17-10-2023
|
17:05
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