Advertisement

أخبار عاجلة

المجموعة العربية بالأمم المتحدة: ينبغي تحميل إسرائيل المسؤولية عن الجريمة ومحاسبة كل من ساهم في تنفيذها

Lebanon 24
17-10-2023 | 17:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجموعة العربية بالأمم المتحدة: نطالب بملاحقة ومحاسبة من استهدف المستشفى بغزة
lebanon 24
18/10/2023 04:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي على غزة وأمر الإخلاء ينتهك القانون الدولي (العربية)
lebanon 24
18/10/2023 04:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل : رد الأمم المتحدة على التحذير المبكر لسكان شمال غزة أمر مخز (العربية)
lebanon 24
18/10/2023 04:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل إلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه (العربية)
lebanon 24
18/10/2023 04:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:04 | 2023-10-17
20:01 | 2023-10-17
19:40 | 2023-10-17
19:39 | 2023-10-17
19:35 | 2023-10-17
19:34 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24