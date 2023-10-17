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عباس: يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولن نسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب وحذّرنا مرارًا من عواقب تصرفاتها

Lebanon 24
17-10-2023 | 18:24
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