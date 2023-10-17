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فضّ التحرّك أمام السفارة الاميركية ولا إصابات بين المحتجين والقوى الأمنية

Lebanon 24
17-10-2023 | 19:00
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