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المقاومة الاسلامية في لبنان: مجموعة الشهيدين حسين الطويل ومهدي عطوي استهدفت فجر اليوم دبابة ميركافا لجيش الاحتلال
Lebanon 24
17-10-2023
|
23:28
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