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غوتيريش: أشعر بالرعب من مقتل مئات الأشخاص في قصف على مستشفى بغزة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-10-2023 | 23:43
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