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"العربية" نقلاً عن إعلام فلسطيني: قصف مدفعي وغارات عنيفة على شرق قطاع غزة

Lebanon 24
17-10-2023 | 23:45
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