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طائرة بايدن تحط في اليونان للانتقال بمقاتلة أميركية إلى تل أبيب (الحدث)

Lebanon 24
18-10-2023 | 01:16
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