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إعلام فلسطيني: مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية عند حاجز قلنديا بالقدس

Lebanon 24
18-10-2023 | 01:18
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