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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك

Lebanon 24
18-10-2023 | 01:26
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