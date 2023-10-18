Advertisement

أخبار عاجلة

السفير الفلسطيني في اليابان: إسرائيل أجرت مكالمة تحذير مع المستشفى المعمداني في غزة قبل ساعة من الهجوم (الجزيرة)

Lebanon 24
18-10-2023 | 02:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس المستشفى المعمداني الأب فادي دياب: نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الهجوم على المستشفى المعمداني الأهلي في غزة
lebanon 24
18/10/2023 12:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإندونيسية: ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
18/10/2023 12:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم حركة الجهاد لـ"الجزيرة": إدعاء إسرائيل أن قصف المستشفى المعمداني كان بسبب إطلاق فاشل للصواريخ ادعاء باطل
lebanon 24
18/10/2023 12:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: الاحتلال هدد بقصف المستشفى المعمداني و22 مستشفى آخر بمن فيهم من الأطقم الطبية والمرضى (الجزيرة)
lebanon 24
18/10/2023 12:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:22 | 2023-10-18
05:16 | 2023-10-18
05:06 | 2023-10-18
04:56 | 2023-10-18
04:53 | 2023-10-18
04:50 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24