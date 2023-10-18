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نيويورك تايمز عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية: أرسلنا فريقا صغيرا من قوات العمليات الخاصة إلى إسرائيل

Lebanon 24
18-10-2023 | 02:33
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