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الجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية وندعو السكان لمغادرة شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 03:03
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