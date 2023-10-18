Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: بلينكن اتصل بعباس وعبر له عن تعازيه في ضحايا مستشفى المعمداني بغزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 03:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: حماس ضخمت أرقام ضحايا انفجار مستشفى المعمداني في غزة
lebanon 24
18/10/2023 12:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تعلن الحداد العام لثلاثة أيام على ضحايا مستشفى المعمداني
lebanon 24
18/10/2023 12:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإندونيسية: ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
18/10/2023 12:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تدين قصف مستشفى المعمداني.. هذا ما قالته الخارجية
lebanon 24
18/10/2023 12:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:22 | 2023-10-18
05:16 | 2023-10-18
05:06 | 2023-10-18
04:56 | 2023-10-18
04:53 | 2023-10-18
04:50 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24