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الرئيس المصري: ما يحدث في غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر
Lebanon 24
18-10-2023
|
03:52
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